Участок Арбатско-Покровской линии метро временно закроют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Молодежная" и "Парк Победы" будет закрыт с 26 сентября по 5 октября. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Пользуйтесь станциями Филевской линии и МЦД, а также регулярными маршрутами наземного транспорта до других линий. Мы также традиционно организуем на линии бесплатные автобусы КМ. Они будут следовать по маршруту "Молодежная" – "Кунцевская" – "Славянский бульвар" – "Парк Победы". Однако мы прогнозируем значительную загрузку на КМ и на станциях "Парк Победы", "Кунцевская" и "Молодежная" Арбатско-Покровской линии", – сообщили в ведомстве.
В столичных районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово обеспечат приоритетный проезд для наземного городского транспорта.
Найти полный список возможных альтернативных маршрутов можно на Едином транспортном портале. Еще из-за временного закрытия участка Арбатско-Покровской линии сроки проведения капитального ремонта трамвайных путей в районах Строгино, Щукино и Войковском переносятся.
После возобновления работы участка синей линии метро начнется замена трамвайных путей. В период закрытия подземки будут проводиться необходимые подготовительные работы для ремонта.
Ранее сообщалось, что на нескольких улицах Москвы ограничат движение с 19 сентября. По нечетной стороне Чонгарского бульвара от Артековской улицы до Ялтинской полностью перекроют движение.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: