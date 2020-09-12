На нескольких улицах Москвы ограничат движение с 19 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На юге Москвы из-за строительства метро перекроют и ограничат движение транспорта по ряду улиц, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Данные круглосуточные меры начнут действовать 19 сентября и продлятся до 15 июля", – говорится в сообщении.

По нечетной стороне Чонгарского бульвара от Артековской улицы до Ялтинской полностью перекроют движение. На четной стороне от дома 16 корпус 1 до дома 8 движение ограничат (две полосы с обустройством временных уширений).

Кроме того, на Ялтинской улице от Чонгарского бульвара до дома 2 по Ялтинской одна полоса будет с частичной организацией одостороннего движения по двум полосам от Чонгарского бульвара. Парковочное пространство будет ликвидировано, проведут временное уширение.

На Артековской улице от дома 1 до Чонгарского бульвара и на площади Академика Вишневского от улицы Ялтинская до улицы Артековская также будут действовать ограничения.

Ранее сообщалось, что несколько улиц Москвы перекроют в выходные из-за проведения Большого московского триатлона.

13 сентября с 06:00 до 12:45 полностью перекроют Крылатскую улицу – от дома 15, строения 2, до дома 2А. Также в этот день с 06:00 до 12:45 перекроют улицу Народного Ополчения и улицу Нижние Мневники в сторону Крылатской улицы – от Крылатской улицы до дома 23, строения 1, по улице Народного Ополчения.