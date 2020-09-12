На нескольких улицах Москвы ограничат движение с 19 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На юге Москвы из-за строительства метро перекроют и ограничат движение транспорта по ряду улиц, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Данные круглосуточные меры начнут действовать 19 сентября и продлятся до 15 июля", – говорится в сообщении.
По нечетной стороне Чонгарского бульвара от Артековской улицы до Ялтинской полностью перекроют движение. На четной стороне от дома 16 корпус 1 до дома 8 движение ограничат (две полосы с обустройством временных уширений).
Кроме того, на Ялтинской улице от Чонгарского бульвара до дома 2 по Ялтинской одна полоса будет с частичной организацией одостороннего движения по двум полосам от Чонгарского бульвара. Парковочное пространство будет ликвидировано, проведут временное уширение.
На Артековской улице от дома 1 до Чонгарского бульвара и на площади Академика Вишневского от улицы Ялтинская до улицы Артековская также будут действовать ограничения.
Ранее сообщалось, что несколько улиц Москвы перекроют в выходные из-за проведения Большого московского триатлона.
13 сентября с 06:00 до 12:45 полностью перекроют Крылатскую улицу – от дома 15, строения 2, до дома 2А. Также в этот день с 06:00 до 12:45 перекроют улицу Народного Ополчения и улицу Нижние Мневники в сторону Крылатской улицы – от Крылатской улицы до дома 23, строения 1, по улице Народного Ополчения.
Движение перекроют на ряде улиц Москвы из‑за проведения Большого московского триатлона
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: