Движение на участке Большого Черкасского переулка перекроют с 11 по 14 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта на участке Большого Черкасского переулка в центре столицы перекроют с 11 по 14 сентября в связи с проведением Единого дня голосования. Об этом сообщает информационный транспортный комплекс столицы.

"Перекрытия в связи с проведением Единого дня голосования в РФ вводятся на участке Большого Черкасского переулка – от Старопанского переулка до Малого Черкасского переулка с 8:00 11 сентября до 16:00 14 сентября", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в эти дни будет действовать полное перекрытие.

Муниципальные выборы в двух районах Москвы запланированы на 13 сентября.

По словам председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Юрия Ермолаева, избирательные комиссии в районах Марьино и Бабушкинском полностью подготовлены. Изъявить свою волю смогут до 70 тысяч жителей города.

Для участия в электронном голосовании на довыборах зарегистрировались более 4 тысяч человек. По словам Венедиктова, при необходимости избиратели смогут проголосовать непосредственно на участке.

