ЦИК подготовит предложения по совмещению школьных занятий и голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Центральная избирательная комиссия России подготовит предложения по совмещению школьных занятий и голосования, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября. При этом 13 сентября назначен основной день выборов.
Она обращалась к министерству просвещения с просьбой решить вопрос, чтобы выборы и школьные занятия в эти дни не помешали друг другу.
Майя Гришина напомнила, что примерно половина участков в России находится в помещении школ, поэтому поток избирателей и школьников нужно разводить.
"В будущем зафиксирована возможность трехдневного голосования. Мы внимательно проанализируем результат этого года. При необходимости будут внесены коррективы", – уточнила Гришина.
Она отметила, что данный вопрос прорабатывается с министерством просвещения и высшими должностными лицами субъектов, где проходят выборы. Решение в каждом регионе принималось исходя из местных условий. По словам Гришиной, в небольшом числе субъектов приняли решение об отмене занятий.
Ранее сообщалось, что председатель ЦИК Элла Памфилова предложила усовершенствовать систему проверки подписей кандидатов. По ее словам, это удовлетворит большее количество избирателей, поскольку увеличится вероятность регистрации различных кандидатов.
Регионы примут решение о режиме работы школ во время выборов совместно с ЦИК
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