Несколько улиц перекроют в выходные из-за Большого московского триатлона

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Несколько улиц перекроют в выходные из-за проведения Большого московского триатлона, сообщает пресс-служба ЦОДД.
13 сентября с 06:00 до 12:45 полностью перекроют Крылатскую улицу – от дома 15, строения 2, до дома 2А. Более того, на этом участке с полуночи 12 сентября и до окончания мероприятия нельзя будет припарковать автомобиль.
13 сентября с 06:00 до 12:45 перекроют улицу Народного Ополчения и улицу Нижние Мнёвники в сторону Крылатской улицы – от Крылатской улицы до дома 23, строения 1, по улице Народного Ополчения. Движение в сторону улицы Нижние Мнёвники при этом сохранится.
В это же время ограничат движение по одной из трех полос Крылатской улицы при движении в сторону улицы Маршала Жукова в районе пересечения с улицей Нижние Мнёвники.
Проезд по крайней первой полосе возможен только в сторону Островной улицы. Съезд с улицы Нижние Мнёвники на Островную будет двусторонним 13 сентября с 06:00 до 12:45. Съезд с Островной на Нижние Мнёвники будет в сторону проспекта Маршала Жукова.
В субботу состоится женский забег на пять километров и суперспринт. В воскресенье москвичей ожидают триатлон на олимпийскую дистанцию и полужелезная дистанция.
Для гостей также подготовили выставку продукции передовых спортивных брендов, где можно будет приобрести спортивную одежду и обувь, специализированное питание и даже велосипед.
Ранее сообщалось, что движение транспорта на Кремлевской набережной будет ограничено 12 сентября из-за проведения заезда "ГУМ-Авторалли".
Движение на 1-й Брестской улице ограничили до 30 октября
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