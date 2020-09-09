Движение по Кремлевской набережной ограничат 12 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение транспорта на Кремлевской набережной будет ограничено 12 сентября из-за проведения заезда "ГУМ-Авторалли". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Дептранс.

"Ограничение движения на Кремлевской набережной будет ограничено 12 сентября 2020 года с 12:00 до 14:00 в связи с проведением заезда "ГУМ-Авторалли", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в эти часы нельзя будет проехать в районе площади Васильевский Спуск по одной полосе.

В прошлом году на мероприятии можно было увидеть элегантные и безупречные автомобили советской эпохи. Яркими нарядами их дополняли участники автошоу и гости. Среди раритетов были представлены ЗИЛы, "Чайки", "Волги", "Запорожцы", "Победы", "Москвичи" и вездесущие "Жигули". Авторалли завершилось в парке МГУ на Воробьевых горах. Там состоялось торжественное награждение победителей и призеров.

