Москвичам рассказали, на каких улицах ограничат движение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Несколько улиц столицы перекроют в четырех округах столицы в ближайшее время, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
12 сентября с 08:00 до 17:00 ограничат движение на Кремлевской набережной в районе площади Васильевский Спуск. Это связано с проведением заезда ГУМ-авторалли.
Также ограничения введут на Сибирском проезде с 12 сентября по 15 декабря. Изменение движения будет действовать каждый день с 01:30 до 05:30 на участке от дома 4 до дома 5. Аналогичное изменение движения планируется на Михайловском проезде в районе строения 43, дома 2.
На Сибирском проезде в районе дома 5 нельзя будет проехать с 30 сентября по 31 октября. Также будут действовать ограничения на пересечении Сибирского и Михайловского проездов в районе дома 2, строения 43 в отношении Сибирского проезда.
Ограничение будет действовать на одну полосу с сохранением существующего количества полос за счет временных уширений. Сообщается, что изменение движения на Сибирском и Михайловском проездах связано с реконструкцией инженерных сетей в ЦАО.
Кроме того, планируется ограничить движение в 4-м Новоподмосковном переулке. Движение изменится на участке в районе пересечения с улицей Зои и Александра Космодемьянских. Это связано с капитальным ремонтом путей на последней магистрали.
Проезд ограничат и на улице Зои и Александра Космодемьянских от дома 4, корпуса 1 до дома 26/21, строения 1. Изменения будут действовать с 12 сентября по 25 ноября с 01:30 до 05:30. Круглосуточно будет ограничено движение в 6-м Новоподмосковном переулке в районе пересечения с улицей Зои и Александра Космодемьянских.
На постоянной основе ограничат движение на улице Костякова на участке от Дмитровского проезда до дома 2 на улице Дубки. Также круглосуточно нельзя будет проехать на Дмитровском проезде рядом с домом 1г.
Ограничение вводят для капитального ремонта путей на Дмитровском проезде. Изменения будут действовать с 12 сентября до 25 ноября.
В этот же отрезок времени движения ограничат на Перегонном проезде от корпуса 1 дома 1 до дома 52 для капитального ремонта путей. Изменения будут действовать каждый день с 07:00 до 23:00 и с 01:30 до 05:30 на перекрестках.
С 12 сентября по 25 ноября нельзя будет проехать по улице Маршала Воробьева в районе владения 2 на улице Твардовского. Также ограничат движение транспорта на пересечении Таллинской улицы, улиц Кулакова и Твардовского и Проектируемого проезда № 117. Это связано с ремонтом трамвайных путей.
Ранее стало известно, что с 11 сентября 2020 года ограничат движение на Крутицкой набережной. Это связано с проведением ремонтных работ. Движение снова откроют 12 сентября 2021 года.
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