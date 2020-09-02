Движение по Госпитальному мосту временно ограничат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение по Госпитальному мосту в Москве временно ограничат. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

На время ремонтных работ автомобилистам будет недоступен участок дороги от Госпитальной улицы до Госпитального переулка. Движение будет сохранено по двум полосам в каждом направлении, однако одну полосу будут поэтапно занимать.

Проезд будет закрыт с 7 сентября по 23 октября 2020 года.

Ранее стало известно, что в центре столицы 5 сентября временно ограничат движение из-за "Московской ночной велогонки". С 18:40 до 23:30 будут закрыты Фрунзенская, Кремлевская, Москворецкая и Пречистенская набережные, улица Остоженка, Соймоновский, Крымский и Новокрымский проезды.

