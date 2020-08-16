На Вишневой улице с 20 августа по 8 октября ограничат движение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 20 по 8 октября на Вишневой улице будет ограничено движение транспорта, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

"Ограничения от Тушинской улицы, дом 16 до Вишневской улицы, дом 4 вводятся из-за проведения инженерных работ", – говорится в сообщении.

Как уточняется, движение ограничат по одной полосе с обустройством временных уширений и ликвидацией парковочного пространства.

Ранее сообщалось, что в Москве для таксистов закрыли три выделенные полосы. Им запрещено ездить по проспекту Мира – от улицы Кибальчича до Ростокинской в направлении области, по выделенной полосе на дублере Ярославского шоссе – от улицы Холмогорская до Вешних Вод в направлении центра.