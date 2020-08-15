Движение на МКАД в районе Ярославского шоссе ограничено из-за ДТП

14:11
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Движение на МКАД в районе Ярославского шоссе частично перекрыто из-за аварии, сообщает столичный департамент транспорта в телеграм-канале.
"На внутренней стороне 92 км МКАД (в районе Ярославского шоссе) произошло ДТП – перевернулся автомобиль", – говорится в сообщении. В Дептрансе уточнили, что в результате случившегося есть пострадавшие.
Движение перекрыто по левому ряду, затор растянулся на 4 километра.
Днем ранее случилось ДТП с "Газелью" и легковушкой. Машины столкнулись на МКАД, первая перевернулась. Пострадавшего пассажира госпитализировали.
На этой неделе в Одинцовском районе столкнулись четыре автомобиля, в том числе грузовик и машина скорой помощи. Травмы получили ее водитель и фельдшер, а также водитель ВАЗ-2115.
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