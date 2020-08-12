Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Три человека получили различные травмы в результате аварии с участием четырех автомобилей в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Подмосковью.

"По предварительной информации, 12 августа на 39 километре ЦКАД в Одинцовском городском округе произошло попутное столкновение четырех транспортных средств: грузовой автомобиль MAN, легковые автомобили ВАЗ-2115 и KIA, автомобиль скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Как уточняется, травмы получили водитель и фельдшер машины скорой помощи, а также водитель ВАЗ-2115.

Собеседник агентства добавил, что на месте работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о ДТП на Ленинградском шоссе, где столкнулись Ford и самосвал, который ехал в попутном направлении. В результате аварии пострадал один человек.