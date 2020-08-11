Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на дороге А107

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Один человек погиб и двое пострадали при столкновении двух грузовиков и легковой машины в Московской области. Об этом ТАСС рассказали представители ГУ МВД по региону.

"На 145-м километре автодороги А107 Малого московского кольца произошло столкновение легкового автомобиля Kia и двух грузовиков", – уточнили в правоохранительных органах.

В результате ДТП погибла пассажирка иномарки и пострадали два человека. Причина аварии в области выясняется.

Ранее пьяный водитель иномарки сбил девочку на мотоцикле в ТиНАО. В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.