Пьяный водитель иномарки сбил девочку на мотоцикле в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии, в результате которой пострадала несовершеннолетняя. ДТП произошло в Троицком округе, рассказали Агентству "Москва" представители ГУ МВД по столице.

"Установлено, что в вечернее время водитель Hyundai Solaris, двигаясь от поселка Шишкин лес в сторону деревни Ярцево, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мотоциклом марки BSE Z5 250E под управлением несовершеннолетней", – заявили в правоохранительных органах.

Медицинская помощь в связи с аварией потребовалась 15-летней девочке, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

При этом медосвидетельствование водителя иномарки показало, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ко всему прочему, следователи начали проверку из-за управления транспортным средством несовершеннолетним лицом.

Ранее столкновение двух машин произошло на 49-м километре МКАД. Там столкнулись автомобили "Газель" и Mercedes Sprinter.