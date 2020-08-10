Два человека пострадали в результате ДТП на Калужском шоссе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два человека пострадали в результате аварии с тремя автомобилями на 69-м километре Калужского шоссе, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД по городу.

"На 69-м киометре Калужского шоссе произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого получили травмы, по предварительным данным, два человека, один из них – несовершеннолетний", – говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время пострадавших осматривают медики, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Ранее столкновение двух машин произошло на 49-м километре МКАД. Там столкнулись автомобили "Газель" и Mercedes Sprinter. В результате происшествия пострадал один человек. Были перекрыты пять полос движения.

