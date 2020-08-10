Пять полос перекрыты на МКАД из-за ДТП

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Столкновение двух машин произошло на МКАД. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на 49-м километре дороги. Там столкнулись автомобили "Газель" и Mercedes Sprinter. В результате происшествия пострадал один человек.

"В автомобиле "Газель" произошла утечка газа. На месте работают медики и спасатели", – добавил собеседник агентства.

Источник сообщил ТАСС, что из-за ДТП перекрыты пять полос движения. В Дептрансе сообщили, что на дороге образовался затор длиной около семи километров.

Ранее сообщалось, что на Большой Октябрьской улице в районе дома 49 водитель автобетоносмесителя наехал на пешехода.

