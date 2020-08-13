Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске

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Пять человек получили различные травмы в ДТП с маршруткой в Челябинске, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление здравоохранения города.

Согласно данным ГИБДД УМВД РФ по Челябинску, авария произошла на улице братьев Кашириных.

"Произошло столкновение маршрутного такси и двух легковых автомобилей. Всего пострадали 5 человек, в том числе один – мужчина – находится в тяжелом состоянии", – сказала собеседница агентства.

Как уточняется, всех пострадавших госпитализировали.

Ранее в Московской области произошла авария с шестью автомобилями, в результате которой один человек пострадал. ДТП случилось на 19-м километре трассы М1 "Беларусь" в сторону Москвы. Там в попутном направлении столкнулись шесть автомобилей, в том числе грузовик.

