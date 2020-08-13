Один человек пострадал в ДТП с шестью автомобилями в Подмосковье

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Московской области произошла авария с шестью автомобилями, в результате которой один человек пострадал. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Подмосковью.

"Около 11:55 на 19-м километре трассы М1 "Беларусь" в сторону Москвы в попутном направлении столкнулись шесть автомобилей, в том числе грузовик. В результате происшествия один человек получил травмы", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на месте ДТП работают полицейские, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье в результате ДТП погиб трехлетний ребенок. Авария случилась в Орехово-Зуевском городском округе.