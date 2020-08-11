В Подмосковье в результате ДТП погиб трехлетний ребенок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Орехово-Зуевском городском округе произошла авария с участием легкового автомобиля и двух тягачей, в результате которой погиб трехлетний ребенок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

"11 августа в деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа в 17:40 столкнулись два грузовых тягача и автомобиль Mazda. В ДТП погиб трехлетний ребенок", – сообщили в пресс-службе.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось о ДТП на Ленинградском шоссе, где столкнулись Ford и самосвал, который ехал в попутном направлении. В результате аварии пострадал один человек.