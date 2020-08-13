Грузовик с мусором опрокинулся на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовая машина, перевозившая мусор, опрокинулась на западе столицы. Движение транспорта по трем полосам из четырех перекрыто, передает РИА Новости.

По данным источника агенства, ДТП произошло около дома № 38 на Рябиновой улице. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются.

Дептранс в телеграм-канале уточняет, что авария случилась возле дома № 38 на улице Генерала Дорохова. Согласно предварительным сведениям, есть пострадавшие.

В Подмосковье на трассе М1 "Беларусь" при движении в сторону Москвы столкнулись шесть автомобилей, в том числе грузовик. Один человек получил травмы.