Три полосы на МКАД перекрыты из-за ДТП с "Газелью" и легковушкой

13:55
Фото: телеграм-канал "НАМКАДЕ ДТП ДПС МСК МО"
Один человек пострадал в аварии на МКАД с участием двух машин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
По предварительной информации, на 43-м километре автодороги столкнулись "Газель" и легковой автомобиль. Первая перевернулась, ее пострадавшего пассажира осматривают медики. Три полосы движения перекрыты.
Как уточнили в микроблоге столичной Госавтоинспекции в Twitter, пассажира "Газели" госпитализировали. На месте работает полиция.
По данным департамента транспорта, авария случилась 47-м километре МКАД. Движение по внешней стороне затруднено на 6 километров.
11 августа полиция возбудила уголовное дело по факту аварии в ТиНАО, в результате которой пострадала несовершеннолетняя. Медицинская помощь потребовалась 15-летней девочке, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Медосвидетельствование водителя иномарки показало, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемого заключили под стражу. Следователи начали проверку в связи с управлением транспортом несовершеннолетним лицом.
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