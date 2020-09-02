В Москве ограничат движение из-за ночной велогонки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Движение транспорта ограничат в центре Москвы 5 сентября в связи с "Московской ночной велогонкой". Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Как уточняется, с 18:40 до 23:30 нельзя будет проехать по Фрунзенской, Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережным, улице Остоженке, Соймоновскому, Крымскому и Новокрымскому проездам.
С 18:40 до 00:00 будет ограничен проезд по Новодевичьей и Саввинской набережным, а также улице Лужники.
С 19:20 до 23:10 будут действовать ограничения по Устьинской, Серебрянической, Полуярославской, Костомаровской, Сыромятнической, Академика Туполева, Лефортовской, Головинской, Красноказарменной, Золоторожской, Андроньевской, Николоямской, Берниковской, Подгорской, Котельнической и Краснохолмской набережным, а также Госпитальному мосту.
С 19:20 до 00:00 нельзя будет проехать по Ростовской, Смоленской, Пресненской и Краснопресненской набережным.
Кроме того, с 6 утра 5 сентября до 0:30 6 сентября движение транспорта ограничат по Лужнецкой набережной (внутри территории Олимпийского комплекса "Лужники").
Велосезон в Москве открылся 10 апреля, но в ограниченном формате. Изначально пользоваться прокатом могли только курьеры и волонтеры, причем бесплатно.
Для всех москвичей сервис "Велобайк" запустился с 1 июня. Тогда в столице был введен очередной этап снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
В июле в Москве установили 21 новую станцию "Велобайка". Прокат появился в районах Филевский парк и Фили-Давыдково, расширился в Дорогомилове, Раменках, Нагорном, Южном и Северном Бутове и Тропарево-Никулине.
Кроме того, в тот же месяц сервис подешевел на 30%. Стоимость проката с 31 минуты до часа составляет 21 рубль, с 61 минуты до двух часов – 70 рублей.
Специальные веломаршруты подготовлены в городских парках
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