Доступность наземного транспорта столицы увеличится на 15% к 2025 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице планируют пересмотреть принцип размещения остановок наземного транспорта, а также улучшить маршрутную сеть в рамках новой программы развития, сообщил заместитель руководителя департамента транспорта горда Дмитрий Пронин.

По его словам, в результате доступность наземного транспорта увеличится на 15% к 2025 году.

"За счет строительства новых и переноса существующих остановок городской транспорт должен стать ближе для еще 1,9 миллиона горожан. Вместе с оснащением остановочных пунктов новыми современными павильонами мы сможем заметно повысить комфорт горожан", – сказал Пронин.

Он отметил, что в 2021 году планируют провести масштабный пересмотр маршрутной сети наземного транспорта.

"Мы переосмысливаем подходы, которые были заложены совсем давно. При переходе на новую маршрутную сеть внутрирайонные связи, конечно же, останутся", – добавил Пронин.

Ранее сообщалось, что в разных районах на востоке, северо-востоке и в центре Москвы изменились маршруты наземного транспорта. Также сообщалось, что в Москве может быть увеличено количество ночных маршрутов автобусов.