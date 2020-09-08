Движение на Крутицкой набережной Москвы ограничат на год

10:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение на Крутицкой набережной в Москве ограничат и перекроют сроком на год с 11 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.
"На Крутицкой набережной с 11 сентября будет идти реконструкция. Она продлится до 12 сентября 2021 года", – сообщили в ведомстве.
По данным Дептранса, работы проведут в два этапа. На первом из них участок Крутицкой набережной – от Новоспасского моста до дома 14А, строения 3, по улице Симоновский Вал будет полностью перекрыт.
Начиная с 12 марта 2021 года движение закроют только на двух полосах, а одна останется доступной для проезда. Сделать это планируется за счет временных уширений дороги.
Ранее сообщалось, что с 11 по 14 сентября в центре столицы перекроют движение на участке Большого Черкасского переулка. Данная мера принята в связи с проведением Единого дня голосования.
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