Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На четырех участках Третьего транспортного кольца ограничат движение в связи с проведением ремонтных работ. Меры будут действовать с 12 августа по 19 ноября 2020 года. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
"Ограничение движения в связи с проведением ремонтных работ на ТТК с 12 августа по 19 ноября круглосуточно", – приводит Агентство "Москва" текст сообщения.
Отмечается, что ограничения введут в районе дома 7 по шоссе Энтузиастов; от дома 51 корпуса 2 по улице Средняя Калитниковская до дома 9 строения 4 по Автомобильному проезду; на внутренней стороне ТТК в районе дома 10 строения 4 по Автомобильному проезду, а также от дома 36а по Бережковской набережной до дома 27а по улице Киевской.
Ранее стало известно, что две улицы в центре Москвы перекроют для движения автотранспорта 8 августа из-за съемок. Ограничения будут действовать на дубли до пяти минут.
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