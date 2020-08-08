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На четырех участках Третьего транспортного кольца ограничат движение в связи с проведением ремонтных работ. Меры будут действовать с 12 августа по 19 ноября 2020 года. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

"Ограничение движения в связи с проведением ремонтных работ на ТТК с 12 августа по 19 ноября круглосуточно", – приводит Агентство "Москва" текст сообщения.

Отмечается, что ограничения введут в районе дома 7 по шоссе Энтузиастов; от дома 51 корпуса 2 по улице Средняя Калитниковская до дома 9 строения 4 по Автомобильному проезду; на внутренней стороне ТТК в районе дома 10 строения 4 по Автомобильному проезду, а также от дома 36а по Бережковской набережной до дома 27а по улице Киевской.

Ранее стало известно, что две улицы в центре Москвы перекроют для движения автотранспорта 8 августа из-за съемок. Ограничения будут действовать на дубли до пяти минут.