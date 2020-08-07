Движение по двум улицам в центре Москвы перекроют 8 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Две улицы в центре Москвы перекроют для движения автотранспорта 8 августа из-за съемок. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Отмечается, что перекрытия будут действовать на дубли до пяти минут.

8 августа с 8:00 до 13:00 перекроют Малый Трехсвятительский переулок Покровского бульвара до Хитровского переулка.

А 8 августа с 15:00 до 19:00 будут действовать ограничения на Большом Трехсвятительском переулке от Подокопаевского переулка до дома 2/1, строение 5 по Большому Трехсвятительскому переулку.

Ранее на севере Москвы ограничили движение из-за строительства СВХ.