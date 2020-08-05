Движение по трассе М7 "Волга" в Подмосковье ограничат 18 и 20 августа

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Движение по трассе М7 "Волга" на нескольких участках в Подмосковье перекроют 18 и 20 августа, сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".
Движение будет перекрыто 18 августа с 5:00 до 5:40 на 42-м километре в Обухове, 20 августа с 0:00 до 0:40 – на 63-м километре в Богослове и с 4:00 до 4:40 – на 65-м километре в Большом Бунькове.
Объехать в сторону Москвы можно через Ельню, далее до Лосино-Петровского и по Новинскому шоссе выехать на 40-й километр трассы. В сторону области – по Восточному шоссе, через Зарю по Носовихинскому шоссе, далее на Кудиновское шоссе через Аксено-Бутырки с выездом на трассу в районе 50-го километра.
Объезд также возможен по региональным дорогам через Электросталь и Павловский Посад с выездами на федеральную трассу на 55-м и 69-м километрах.
Ограничение движения в Обухове связано с монтажом рамной П-образной опоры, ограничения в Богослове и Большом Бунькове – с монтажом модульных надземных пешеходных переходов.
Ранее движение транспорта ограничили на участках проспекта Мира, Ярославского и Дмитровского шоссе в Москве. Ограничения связаны со строительством Северо-Восточной хорды.
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