Проезжая часть на Автозаводском мосту освобождена после возгорания автомобиля

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Проезжую часть на Автозаводском мосту освободили после возгорания автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Проезжая часть освобождена", – говорится в сообщении.

Ранее на Автозаводском мосту на Третьем транспортном кольце загорелся автомобиль. В районе ДТП было затруднено движение.

Отмечалось, что на месте происшествия произошел частичный разлив топлива. Для автомобилистов были недоступны три полосы, проезд осуществлялся только по крайней правой полосе.

В конце июля похожий инцидент произошел на Профсоюзной улице возле станции метро "Калужская". Там на дороге загорелся автомобиль, в результате чего было затруднено движение сразу по двум полосам в сторону центра.

