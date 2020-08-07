Схема движения изменится на улице Теплый Стан с 10 августа

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение транспорта изменится на улице Теплый Стан с 10 августа по 30 ноября. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Движение будет ограничено на улице Теплый Стан от дома 6 до дома 17 из-за строительства метро. Ограничения вводятся на четырех полосах с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временной объездной дороги.

Ранее сообщалось, что на участке Крапивенского переулка движение сделали двусторонним. Речь идет об участке от дома 28, строения 7, до пересечения с улицей Петровкой.

Парковаться автомобилисты теперь могут либо на улице Петровке, либо в Крапивенском переулке по направлению к Петровскому бульвару.

До конца осени также ограничено движение наземного транспорта по участку Стромынского переулка из-за реконструкции инженерных сетей. Временные ограничения для водителей ввели от дома 5 до улицы Матросской Тишины.

