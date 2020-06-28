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Город

08:13

Участок Почтовый улицы в ТиНАО станет односторонним с 13 июля

город дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Одностороннее движение будет введено 13 июля на улице Почтовая в селе Красная Пахра в ТиНАО, сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения".

"С 13 июля участок улицы Почтовая – от дома 1 до улицы Октябрьская в селе Красная Пахра станет односторонним", – говорится в сообщении.

В ЦОДД сообщили, что изменить схему движения просили местные жители. Сотрудники организации отметили, что благодаря вводу одностороннего движения улица станет безопаснее и преодолеть ее можно будет быстрее.

"Жители этой улицы обратились в ЦОДД с просьбой решить эту проблему, мы выехали на место, сделали необходимые замеры, и по итогам было принято решение ввести здесь одностороннее движение", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что движение на участке Звенигородского шоссе ограничено до 26 августа из-за строительных работ. На участке от дома 9, строения 5, до дома 22 по 2-му Силикатному проезду будет действовать поэтапное занятие одной полосы в каждом направлении.

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