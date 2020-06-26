Движение на участке Звенигородского шоссе ограничили из-за строительных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на участке Звенигородского шоссе ограничено до 26 августа из-за строительных работ, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

На участке от дома 9, строения 5, до дома 22 по 2-му Силикатному проезду будет действовать поэтапное занятие одной полосы в каждом направлении.

Ранее сообщалось, что с 27 июня ряд трамваев изменит режим курсирования из-за ремонта путей на Преображенской площади.

Временно отменяются трамваи № 4л, 4п; трамваи № 2, 7, 11, 13, 36, 46 поменяют маршруты; трамвай № 34 будет ходить ежедневно. На время ремонта запустят автобусы № 02, 013, 036.