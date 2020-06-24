Восстановлено движение по улице Тверской до Пушкинской площади

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Движение по улице Тверской до Пушкинской площади в Москве восстановлено. Проезд был ограничен из-за проведения парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Движение по ул. Тверская от Маяковской площади до Пушкинской площади открыто. От Пушкинской площади до Моховой ул. идет промывка, скоро тоже откроют", – сообщили в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения.

Также отмечается, что в настоящее время уже восстановлено движение транспорта по Тверскому бульвару в направлении улицы Тверская.

Ранее сообщалось, что день проведения парада Победы официально объявлен нерабочим. В связи с этим в городе частично было ограничено автомобильное движение.