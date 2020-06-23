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16:30

Парад Победы в столице: по каким улицам ограничат движение

город транспорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение транспорта ограничат в центре столицы 24 июня в связи с проведением парада Победы. Ограничения начнут вводить с 05:30.

До 8:00 будут перекрыты следующие участки:

  • на улице Крылатской – от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;
  • на улице Нижние Мнёвники – от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники;
  • на проспекте Маршала Жукова – от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;
  • на Карамышевском мосту – в сторону улицы Мнёвники;
  • на улице Народного Ополчения – от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;
  • на 1-й и 2-й Брестских – от улицы Гашека до Триумфальной площади;
  • улица Мнёвники;
  • Звенигородское шоссе;
  • улица Красная Пресня;
  • улица Баррикадная;
  • Новинский бульвар;
  • улица Садовая-Кудринская;
  • улица Большая Садовая;
  • улица Садовая-Триумфальная;
  • улица Садовая-Каретная.

Ограничения будут сниматься по мере прохождения колонны. Припарковаться нельзя будет до 13:00 24 июня на улице Красной Пресне, Новинском бульваре, улице Садовой-Кудринской и улице Большой Садовой.

С 05:30 до окончания мероприятия будут перекрыты следующие участки:

  • Тверская – от Моховой до Тверского бульвара и от улицы Большой Бронной до улицы Большой Садовой;
  • 1-я Тверская-Ямская – от улицы Большой Садовой до улицы Гашека;
  • Оружейный переулок – от дома 3, строения 1, до Тверской;
  • Моховая – от Воздвиженки до Тверской;
  • Большая Никитская – от Моховой до Романова переулка;
  • Гончарная набережная – от Гончарного проезда;
  • Садовническая набережная – от Балчуга до Большого Устьинского моста;
  • Садовническая улица – от Балчуга до Большого Устьинского моста.

    • То же касается
  • Охотного Ряда;
  • Новой и Старой площадей;
  • Китайгородского проезда;
  • Кремлевской набережной;
  • Москворецкой набережной;
  • Котельнической набережной;
  • Устьинской набережной;
  • Подгорской набережной;
  • Большого и Малого Москворецких мостов;
  • Чугунного моста;
  • Болотной улицы;
  • Болотной площади;
  • Софийской набережной;
  • Раушской набережной;
  • Болотной набережной;
  • Фалеевского переулка;
  • улицы Балчуг;
  • Лубочного переулка;
  • 1-го и 2-го Раушского переулков;
  • Солянки;
  • Кадашевской набережной.

    • Водителям рекомендовали избегать поездок в центр Москвы

По завершении парада военная техника проследует обратно во временный парк на улице Нижние Мнёвники. Для этого с 10:00 до окончания мероприятия ограничат движение по следующим участкам:

  • Большому Каменному мосту;
  • Боровицкой площади;
  • улице Воздвиженке;
  • улице Новый Арбат;
  • Новинскому бульвару;
  • Страстному бульвару;
  • Тверскому бульвару;
  • улице Петровке;
  • улице Садовой-Кудринской;
  • улице Большой Садовой;
  • улице Садовой-Триумфальной;
  • улице Садовой-Каретной;
  • улице 1-й Брестской – от улицы Гашека до Триумфальной площади;
  • улице 2-й Брестской – от улицы Гашека до Триумфальной площади;
  • улице Баррикадной;
  • улице Красной Пресне;
  • Звенигородскому шоссе;
  • улице Мнёвники;
  • проспекту Маршала Жукова – от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;
  • улице Крылатской – от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;
  • улице Нижние Мнёвники – от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники;
  • Карамышевскому мосту в сторону улицы Мнёвники;
  • улице Народного Ополчения – от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники.

Перекрытия снимут по мере прохождения техники. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться со схемой ограничений на Едином транспортном портале и по возможности отказаться от поездок на личных авто в центр города.

Парад состоится 24 июня. Этот день объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.

Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

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