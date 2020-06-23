Парад Победы в столице: по каким улицам ограничат движение

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Движение транспорта ограничат в центре столицы 24 июня в связи с проведением парада Победы. Ограничения начнут вводить с 05:30.
До 8:00 будут перекрыты следующие участки:
С 05:30 до окончания мероприятия будут перекрыты следующие участки:
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Парад состоится 24 июня. Этот день объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.
Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.
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