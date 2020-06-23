Парад Победы в столице: по каким улицам ограничат движение

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение транспорта ограничат в центре столицы 24 июня в связи с проведением парада Победы. Ограничения начнут вводить с 05:30.

До 8:00 будут перекрыты следующие участки:



на улице Крылатской – от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;

на улице Нижние Мнёвники – от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники;

на проспекте Маршала Жукова – от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;

на Карамышевском мосту – в сторону улицы Мнёвники;

на улице Народного Ополчения – от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;

на 1-й и 2-й Брестских – от улицы Гашека до Триумфальной площади;

улица Мнёвники;

Звенигородское шоссе;

улица Красная Пресня;

улица Баррикадная;

Новинский бульвар;

улица Садовая-Кудринская;

улица Большая Садовая;

улица Садовая-Триумфальная;

улица Садовая-Каретная.

Ограничения будут сниматься по мере прохождения колонны. Припарковаться нельзя будет до 13:00 24 июня на улице Красной Пресне, Новинском бульваре, улице Садовой-Кудринской и улице Большой Садовой.

С 05:30 до окончания мероприятия будут перекрыты следующие участки:



Тверская – от Моховой до Тверского бульвара и от улицы Большой Бронной до улицы Большой Садовой;

1-я Тверская-Ямская – от улицы Большой Садовой до улицы Гашека;

Оружейный переулок – от дома 3, строения 1, до Тверской;

Моховая – от Воздвиженки до Тверской;

Большая Никитская – от Моховой до Романова переулка;

Гончарная набережная – от Гончарного проезда;

Садовническая набережная – от Балчуга до Большого Устьинского моста;

Садовническая улица – от Балчуга до Большого Устьинского моста.



То же касается

Охотного Ряда;

Новой и Старой площадей;

Китайгородского проезда;

Кремлевской набережной;

Москворецкой набережной;

Котельнической набережной;

Устьинской набережной;

Подгорской набережной;

Большого и Малого Москворецких мостов;

Чугунного моста;

Болотной улицы;

Болотной площади;

Софийской набережной;

Раушской набережной;

Болотной набережной;

Фалеевского переулка;

улицы Балчуг;

Лубочного переулка;

1-го и 2-го Раушского переулков;

Солянки;

Кадашевской набережной.

Водителям рекомендовали избегать поездок в центр Москвы

Большому Каменному мосту;

Боровицкой площади;

улице Воздвиженке;

улице Новый Арбат;

Новинскому бульвару;

Страстному бульвару;

Тверскому бульвару;

улице Петровке;

улице Садовой-Кудринской;

улице Большой Садовой;

улице Садовой-Триумфальной;

улице Садовой-Каретной;

улице 1-й Брестской – от улицы Гашека до Триумфальной площади;

улице 2-й Брестской – от улицы Гашека до Триумфальной площади;

улице Баррикадной;

улице Красной Пресне;

Звенигородскому шоссе;

улице Мнёвники;

проспекту Маршала Жукова – от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;

улице Крылатской – от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;

улице Нижние Мнёвники – от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники;

Карамышевскому мосту в сторону улицы Мнёвники;

улице Народного Ополчения – от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники.

По завершении парада военная техника проследует обратно во временный парк на улице Нижние Мнёвники. Для этого с 10:00 до окончания мероприятия ограничат движение по следующим участкам:Перекрытия снимут по мере прохождения техники. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться со схемой ограничений на Едином транспортном портале и по возможности отказаться от поездок на личных авто в центр города.

Парад состоится 24 июня. Этот день объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.

Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

