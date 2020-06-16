Ветераны смогут смотреть парад Победы на Красной площади без масок – Попова

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Ветераны Великой Отечественной войны смогут посмотреть парад Победы на Красной площади без масок. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Она отметила, что их будут рассаживать с учетом соблюдения социальной дистанции. Также Попова рассказала, что ветеранов доставят на торжественное шествие в продезинфицированном транспорте. Кроме того, обработке подвергнут места на Красной площади, где будут размещены гости.
"Места для ветеранов предусмотрены через два. И это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски. А по окончании снова ее надеть", – объяснила Попова.
Она отметила, что водитель, волонтеры и сопровождающие ветеранов родственники пройдут тестирование на коронавирус. Они будут обязаны носить средства индивидуальной защиты.
Парад Победы состоится 24 июня. В связи с этим день объявлен нерабочим. Для обеспечения безопасности к участию в торжественном шествии будут допущены те военные, которые уже приобрели иммунитет к коронавирусу.
В Москве ограничат движение из-за подготовки и проведения парада Победы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: