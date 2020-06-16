Ветераны смогут смотреть парад Победы на Красной площади без масок – Попова

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Ветераны Великой Отечественной войны смогут посмотреть парад Победы на Красной площади без масок. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Она отметила, что их будут рассаживать с учетом соблюдения социальной дистанции. Также Попова рассказала, что ветеранов доставят на торжественное шествие в продезинфицированном транспорте. Кроме того, обработке подвергнут места на Красной площади, где будут размещены гости.

"Места для ветеранов предусмотрены через два. И это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски. А по окончании снова ее надеть", – объяснила Попова.

Она отметила, что водитель, волонтеры и сопровождающие ветеранов родственники пройдут тестирование на коронавирус. Они будут обязаны носить средства индивидуальной защиты.

Парад Победы состоится 24 июня. В связи с этим день объявлен нерабочим. Для обеспечения безопасности к участию в торжественном шествии будут допущены те военные, которые уже приобрели иммунитет к коронавирусу.