В 13 городах России отменили парады Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 13 российских городах отменили праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, запланированные на 24 июня, сообщает РИА Новости. Такое решение приняли из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией с распространением коронавируса.

В частности, мероприятия не состоятся в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском и Якутске.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что парады к 75-летию Победы состоятся в девяти городах-героях, а также в 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений ВС.

Парад Победы пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Смоленске, Калининграде и Воронеже. В остальных регионах пройдут торжественные шествия. Решения об их проведении согласовывают с органами местного самоуправления.

Владимир Путин ранее принял решение перенести проведение парада в честь 75-летия Победы с 9 мая из-за сложной эпидемиологической ситуации. Позже президент объявил, что парад пройдет 24 июня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах. Он подчеркнул, что губернаторы самостоятельно решают подобные вопросы, поскольку им "на местах виднее, как на самом деле обстоят дела в регионе".

Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия. Парад в столице продлится около полутора часов. Порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.

Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.