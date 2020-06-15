В Кремле с пониманием отнеслись к отмене парадов в регионах РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

"С абсолютным пониманием, это прерогатива руководителей регионов, это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности, и они реализуют эти полномочия", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что губернаторы самостоятельно решают подобные вопросы, поскольку им "на местах виднее, как на самом деле обстоят дела в регионе".

Ранее власти Челябинска и Якутии сообщили, что из-за риска распространения коронавируса они вынуждены отменить проведение парада Победы. В первом регионе продолжает действовать запрет на массовые мероприятия.

По данным регионального Минздрава, в течение всей предыдущей недели в регионе ежедневно выявлялось по 120–150 новых случаев COVID-19 в день. В воскресенье впервые было подтверждено 169 новых случаев.

В Якутске, в котором за день зарегистрировали 71 случай коронавируса, приняли решение в день парада провести различные онлайн-акции. Также жителям в прямом эфире покажут открытие памятника якутскому снайперу и технику военных лет.

Также парад Победы решили отложить в Пензенской области. Губернатор региона Иван Белозерцев заявил, что мероприятие будет перенесено на более поздний срок, когда в городе нормализуется обстановка.

Парад Победы состоится 24 июня по указу Владимира Путина. Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия. Парад в столице продлится около полутора часов. Порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.

Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.