В Кремле с пониманием отнеслись к отмене парадов в регионах РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах. Об этом сообщает РИА Новости.
"С абсолютным пониманием, это прерогатива руководителей регионов, это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности, и они реализуют эти полномочия", – сказал Песков.
Он подчеркнул, что губернаторы самостоятельно решают подобные вопросы, поскольку им "на местах виднее, как на самом деле обстоят дела в регионе".
Ранее власти Челябинска и Якутии сообщили, что из-за риска распространения коронавируса они вынуждены отменить проведение парада Победы. В первом регионе продолжает действовать запрет на массовые мероприятия.
По данным регионального Минздрава, в течение всей предыдущей недели в регионе ежедневно выявлялось по 120–150 новых случаев COVID-19 в день. В воскресенье впервые было подтверждено 169 новых случаев.
В Якутске, в котором за день зарегистрировали 71 случай коронавируса, приняли решение в день парада провести различные онлайн-акции. Также жителям в прямом эфире покажут открытие памятника якутскому снайперу и технику военных лет.
Также парад Победы решили отложить в Пензенской области. Губернатор региона Иван Белозерцев заявил, что мероприятие будет перенесено на более поздний срок, когда в городе нормализуется обстановка.
Парад Победы состоится 24 июня по указу Владимира Путина. Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия. Парад в столице продлится около полутора часов. Порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.
Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.
Курсанты МЧС России на репетиции парада Победы
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