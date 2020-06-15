Парада Победы в Челябинске не будет из-за растущей угрозы COVID-19

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Оперативный штаб Челябинской области решил не проводить парад в честь 75-й годовщины Победы в ВОВ из-за риска распространения коронавируса, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. По данным регионального Минздрава, в течение всей предыдущей недели в регионе ежедневно выявлялось по 120–150 новых случаев COVID-19 в день. В воскресенье впервые было подтверждено 169 новых случаев.

Всего в регионе зарегистрировано 4 811 случаев коронавируса. Скончались 82 человека.

По решению губернатора Челябинской области режим повышенной готовности продлен до 30 июня. В то же время с 15 июня открываются все санатории, имеющие медицинские лицензии. Остальные места отдыха начнут работать с 1 июля.

Парад Победы состоится в городах России 24 июня по указу Владимира Путина. Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия. Парад в столице продлится около полутора часов. Порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.

Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.