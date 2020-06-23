Ряд станций метро будет работать только на вход из-за парада Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Шесть станций Московского метрополитена закроют на выход в среду, 24 июня. Временные ограничения вводятся из-за проведения парада Победы, сообщили представители метро в Twitter.
"Завтра, 24 июня, с 05:30 и до окончания парада станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров", – говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.
Уточняется, что могут быть временные изменения в работе станций "Лубянка", "Маяковская", "Пушкинская", "Чеховская" и "Тверская".
Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в городе в 10:00. В 2020 году в нем поучаствуют представители 13 иностранных делегаций.
Ожидается, что всего в военных парадах по России задействуют свыше 64 тысяч военнослужащих, 2,4 тысячи единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники.
Известно, что этот день был объявлен нерабочим с сохранением зарплаты. Для участия РФ пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к коронавирусной инфекции. Мэр города Сергей Собянин заявил, что Москва готова к мероприятию. Ожидается, что парад продлится около полутора часов.
При этом ограничения ждут и столичных автомобилистов. В этот день перекроют участок Пречистенской набережной.
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