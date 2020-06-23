Участок Пречистенской набережной перекроют 24 июня из-за парада Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение на участке Пречистенской набережной в ЦАО ограничат 24 июня в связи с проведением парада Победы, сообщает информационный центр транспортного комплекса.
"Перекрытие действует в связи с проведением парада, посвященного празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне", – говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобилисты не смогут проехать по участку Пречистенской набережной – от Соймоновского проезда до Большого каменного моста. Ограничения начнут действовать 24 июня с 8:00.
Помимо того, с 00:01 24 июня до окончания парада парковка на участке будет запрещена.
Парад пройдет 24 июня. Этот день объявили нерабочим с сохранением зарплаты. Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19. Сергей Собянин заявил, что Москва готова к мероприятию. Парад продлится около полутора часов.
Ранее сообщалось, что парковка в Москве будет бесплатной 24 июня и 1 июля. Утром ограничат движение на Крылатской улице, на улицах Нижние Мнёвники, Народного Ополчения, проспекте Маршала Жукова, 1-й и 2-й Брестских улицах.
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