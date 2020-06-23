ЦОДД предупредил об осложнении движения в центре Москвы из-за парада Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центр организации дорожного движения предупредил о возможных сложностях при движении в центре столицы в связи в прибытием иностранных гостей на парад Победы.

"В связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей возможны дополнительные ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города", – объявили в организации.

Водителей попросили заранее выбирать маршруты поездок и отказаться от поездок в центр без особой необходимости.

Парад Победы состоится в среду, 24 июня. На смотр торжественного шествия приглашены зарубежные делегации, а также российские ветераны.

По Красной площади пройдут пехотные расчеты и техника. К участию допущены только военные с отрицательным результатом теста на коронавирус.

