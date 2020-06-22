Схема движения в центре Москвы изменится из-за парада Победы

17:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В связи с проведением парада Победы схема движения в центре Москвы будет изменена 24 июня. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.
Изменения будут действовать с 00:01 до 23:59 на восьми улицах в центре города. Так, двусторонними станут участки 3-й улицы Ямского Поля – от дома 26А до пересечения с улицей Правды, Дегтярного переулка – от Тверской улицы до улицы Малой Дмитровки, Малой Бронной улицы – от Спиридоньевского переулка до Садовой-Кудринской улицы, Спиридоньевского переулка – от дома № 9 (строение 1) до Малой Бронной улицы.
Кроме того, схема движения временно изменится на участках Петровки, Никитского, Старопименовского и Рахмановского переулков. С подробной схемой ограничений можно ознакомиться на Едином транспортном портале.
"Обращаем внимание автомобилистов, что на всех этих улицах будут временно ликвидированы парковки. Рекомендуем заранее планировать маршруты с учетом планируемых ограничений", – говорится в сообщении.
Парад Победы состоится 24 июня. В связи с этим день объявлен нерабочим. Для обеспечения безопасности к участию допустят военных с иммунитетом к коронавирусу, участников снабдят масками и перчатками.
Зрители смогут увидеть ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", автомобили "Тигр-М", танки Т-34-85, Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М.
24 июня россиян ожидает нерабочий день
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