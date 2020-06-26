Ряд трамваев изменит режим курсирования из-за ремонта путей на Преображенской площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ряд трамваев с 27 июня изменит режим курсирования из-за ремонта путей на Преображенской площади, сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

Временно отменяются трамваи № 4л, 4п; трамваи № 2, 7, 11, 13, 36, 46 поменяют маршруты; трамвай № 34 будет ходить ежедневно.

На время ремонта запустят автобусы № 02, 013, 036.

Накануне на Строгинском шоссе было приостановлено движение из-за сошедшего с рельсов трамвайного вагона, который следовал по маршруту № 30.

В результате инцидента из графика вышли трамваи № 10, 15, 21, 30. По трамвайным путям были запущены автобусы.