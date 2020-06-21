Движение трамваев на территории Даниловского района восстановлено. Информацию подтвердили на странице Мосгортранса в Twitter.

"Движение трамваев на площади Серпуховская Застава восстановлено", – говорится в сообщении.

СМИ передавали, что на пересечении Большой Тульской улицы и Серпуховского Вала "КамАЗ" оборвал трамвайные провода. В связи с чем произошел сбой в движении трамваев. Пострадавших не было.

По данным Мосгортранса,задерживались трамваи № А, 3, 39 и 47. В результате маршруты временно изменили, вместо трамваев курсировали автобусы.