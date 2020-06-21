Движение трамваев на юге столицы приостановлено

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

На юге Москвы произошел сбой в движении трамваев. Они временно не ходят из-за обрыва трамвайных проводов, заявил ТАСС источник в экстренных службах.

"На пересечении Большой Тульской улицы и Серпуховского Вала "КамАЗ" оборвал трамвайные провода. Трамваи стоят. Пострадавших нет", – рассказал собеседник агентства.

Источник ТАСС уточнял, что по адресу 4-й Рощинский проезд, 21 под трамвайными путями произошел обвал грунта. Экстренные ведомства прибыли на место. Площадь провала, согласно предварительным данным, составила 1 квадратный метр.

Мосгортранс в микроблоге в Twitter сообщил, что грузовик повредил контактную сеть на площади Серпуховская застава. Задерживаются трамваи № А, 3, 39 и 47. Маршруты временно изменены, вместо трамваев работают автобусы.

Ранее стало известно, что в Москве выпали почти две месячные нормы осадков за первую половину июня. Температура же пока на два с небольшим градуса выше нормы, хотя месяц начинался с холодной погоды.