Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти две месячные нормы осадков выпало в Москве за первую половину июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он также отметил, что температура за первую половину июня – на два с небольшим градуса выше нормы, при том, что месяц начинался с холодной погоды.

Как долго продлится дождь в Москве?



Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в отдельных районах, особенно на юге города, выпало до 70% от месячной нормы.

Сильный ветер повалил деревья, их листва и ветки попали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды, что стало причиной возникновения подтоплений, объяснил заммэра.

Он отметил, что городские коммунальные службы оперативно ликвидировали последствия ливня и грозы в Москве.