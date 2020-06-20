Два трамвая в Москве задерживаются из-за непогоды

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Дерево из-за непогоды повредило контактную сеть на Большой Черемушкинской улице, сообщает Мосгортранс в микроблоге в Twitter.

Задерживаются трамваи № А и 26. Маршруты временно изменены, вместо трамваев курсируют автобусы.

Из-за ливня Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности. Это предполагает вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Предупреждение актуально до 22:00. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус уточнил, что дожди в целом по городу закончатся в первой половине ночи.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городские коммунальные службы в Москве оперативно ликвидировали последствия ливня и грозы. Он сообщил, что упали 10 деревьев, во время грозы в парке "Коломенское" от удара молнии пострадали два человека. Они находятся в удовлетворительном состоянии.