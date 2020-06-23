Движение троллейбусов восстановили после повреждения контактной сети на западе столицы

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Движение троллейбусов в районе проспекта Вернадского удалось восстановить. Ранее на западе столицы была повреждена контактная сеть, рассказали представители Мосгортранса Агентству "Москва".

"Повреждение контактной сети устранено. Движение троллейбусов на проспекте Вернадского восстановлено", – заявили представители перевозчика.

До этого сообщалось, что в районе дома 105, корпуса 3, на проспекте Вернадского повреждена контактная сеть. В результате произошли изменения в графике троллейбусов, следующих по маршруту м4.

Ранее было восстановлено движение трамваев на площади Серпуховская Застава. Тогда пострадавших не было.