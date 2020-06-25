Фото: Москва 24

Движение трамваев на Строгинском шоссе восстановлено. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте "Московский транспорт".

Движение было приостановлено из-за сошедшего с рельсов трамвайного вагона, который следовал по маршруту № 30. В результате инцидента из графика вышли трамваи № 10, 15, 21, 30. По трамвайным путям были запущены автобусы.

Два дня назад из-за повреждения контактной сети было временно приостановлено движение троллейбусов на западе Москвы. В результате произошли изменения в графике троллейбусов, следующих по маршруту м4. Неисправность удалось оперативно устранить.

