Маршруты трамваев № 10, 15, 21 и 30 временно изменены из-за схода вагона с рельсов

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Четыре трамвайных маршрута временно изменили в связи со сходом вагона с рельсов на Строгинском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"На Строгинском шоссе у дома 1 произошел сход трамвайного вагона, следовавшего по маршруту № 30. В результате произошедшего никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на месте работают аварийные службы. "Маршруты № 10, 15, 21, 30 временно изменены", – сообщили в Мосгортрансе. По данным трамвайным маршрутам запущены автобусы.

Ранее из-за повреждения контактной сети было временно приостановлено движение троллейбусов на западе Москвы. Инцидент произошел во вторник, 23 июня. Неисправность удалось оперативно устранить.

