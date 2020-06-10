Вагон трамвая сошел с рельсов на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

На юге Москвы сошел с рельсов вагон трамвая. Движение в районе происшествия временно приостановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

"На улице Орджоникидзе возле дома 1 произошел сход вагона трамвая", – говорится в сообщении.

Предварительно известно, что в результате инцидента никто не пострадал. Для перевозки пассажиров были запущены компенсационные автобусы.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее трамвай сошел с рельсов на пересечении Богородского шоссе с Ростокинским проездом. Сообщалось, что люди в результате случившегося не пострадали.