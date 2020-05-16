Трамваи "Витязь-М" придут еще в 15 районов столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денис

Низкопольные трамваи "Витязь-Москва" выйдут на пять маршрутов после реконструкции участка трамвайных путей на Павелецкой площади, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, трамваи выйдут на следующие маршруты: А, №39, №47, №49 и №1.

"Новые комфортные, вместительные и низкопольные трамваи придут сразу в 15 населенных районов Москвы", – приводит слова Ликсутова Агентство "Москва".

Заммэра рассказал, что трамваи "Витязь-Москва" появятся в районах: Басманный, Таганский, Замоскворечье, Даниловский, Донской, Якиманка, Академический, Гагаринский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Нагорный, Зюзино, Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное.

Трамваи "Витязь-М" ходят бесшумно и вмещают до 260 человек. Современные вагоны "Витязь-Москва" оснащены камерами видеонаблюдения, системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки смартфонов и других гаджетов.

Ранее сообщалось, что трамвайные пути и парк подвижного состава полностью обновят в Москве до конца 2023 года. Уже в следующем году 50 километров трамвайных путей реконструируют по новейшим технологиям, которые позволяют снизить шум от трамвая на 30%.

Кроме того, за четыре года полностью обновится трамвайный парк, что предусматривает закупку новых трамваев модели "Витязь" и обновление остановок.

